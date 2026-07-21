Sono numeri importanti quelli della Scuola Civica di Musica 2025/26, il cui rendiconto è stato approvato dal Consiglio comunale. L’istituzione conferma una crescita costante: 500 allievi, 27 docenti, oltre 20 discipline tra corsi classici, moderni, tecnologie musicali, musica d’insieme e musicoterapia. Un’offerta ampia che si traduce in 6.180 ore annuali di lezione, 3 masterclass internazionali di tromba, corno e violino, e 16 saggi organizzati nei comuni in cui sono attivi i corsi.

La Scuola Civica è inoltre presente in tutte le principali manifestazioni culturali del territorio, da Monumenti Aperti alle iniziative delle biblioteche. Sul piano economico, il rendiconto evidenzia un avanzo di amministrazione superiore ai 30 mila euro, che, come ogni anno ,verrà reinvestito in attrezzature musicali da distribuire nei comuni aderenti. Un risultato che conferma una gestione attenta e responsabile, accompagnato dal parere favorevole dell’Organo di Revisione. Durante la seduta, il sindaco Luca Corrias ha sottolineato il valore strategico dell’istituzione: «Anche in questo caso i numeri raccontano una gestione sana e responsabile, a conferma di una gestione attenta delle risorse pubbliche. Ma credo che il valore della Scuola Civica non possa essere misurato soltanto attraverso il bilancio».

Corrias ha evidenziato la dimensione culturale e sociale della scuola: «La Scuola Civica rappresenta uno degli investimenti più importanti che il nostro territorio ha scelto di fare sulle persone. È un luogo nel quale centinaia di bambini, ragazzi e adulti si avvicinano alla musica, crescono, coltivano talenti, sviluppano relazioni e costruiscono una comunità più ricca dal punto di vista culturale e umano».

Il sindaco ha ricordato l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare l’istituzione: «Negli ultimi anni abbiamo creduto fortemente in questa realtà, investendo risorse e lavorando affinché continuasse ad essere un punto di riferimento non soltanto per Marrubiu, ma per tutto il territorio. Investire nella cultura non significa finanziare un costo, ma costruire opportunità». E ha concluso con un ringraziamento: «Le risorse pubbliche affidate alla Scuola Civica sono state amministrate con serietà e trasformate in un servizio di valore per l’intero territorio. Ci tengo a ringraziare il direttore Andrea Piras, la nostra dipendente Anna Rita Deidda e tutto lo staff della scuola». Intanto, sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno, con scadenza fissata al 15 settembre 2026.

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