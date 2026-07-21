Il palco del teatro di Tharros non è più sotto sequestro, e si prepara ad accogliere il concerto di Johnny Marr, oggi martedì 21 luglio, alle 21. L'artista sarà protagonista al teatro di Tharros, a Cabras, per uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “I Giganti dell'Arte”, promossa dalla Fondazione Mont'e Prama nell'ambito dell'Estate di Mont'e Prama 2026. Chitarrista, autore e compositore, Marr è una delle personalità più influenti emerse dalla scena musicale britannica degli anni Ottanta.

Cofondatore dei The Smiths, insieme a Morrissey contribuiscono a definire l'identità sonora della band attraverso uno stile chitarristico immediatamente riconoscibile: melodico, brillante e stratificato, lontano dai modelli dominanti del rock dell'epoca. Il concerto di Tharros offrirà al pubblico l'occasione di incontrare dal vivo un artista che ha saputo trasformare la chitarra in una vera e propria voce narrativa. Il repertorio di Marr mette oggi in dialogo i brani della sua produzione solista con le pagine che hanno reso immortale la musica dei The Smiths, restituendo tutta l'energia e la forza espressiva di una carriera lunga oltre quarant'anni.

Ad accogliere il musicista sarà quindi il teatro di Tharros, palcoscenico a cielo aperto nel quale la musica contemporanea incontra il paesaggio, il mare e le testimonianze millenarie dell'antica città. Un dialogo tra archeologia e spettacolo dal vivo che rappresenta uno degli elementi distintivi della rassegna “I Giganti dell'Arte” e dell'intero programma dell'Estate di Mont'e Prama. La rassegna ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione e del Comune di Cabras, in collaborazione con Dromos Festival e con il supporto dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, del Gal Sinis e della Società Cooperativa Penisola del Sinis.

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