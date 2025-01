Disagi nella circolazione a ridosso dell’ospedale San Martino di Oristano. Oggi, giovedì 23 gennaio, e domani venerdì 24 l’ingresso al presidio ospedaliero cittadino da via Rockefeller sarà chiuso perché interessato da alcuni lavori. Sarà possibile accedere all’ospedale dall’ingresso secondario, normalmente chiuso, sempre in via Rockefeller, a circa cento metri di distanza da quello principale, prospiciente a via Gabriele d’Annunzio.

Inoltre, sempre nelle giornate di oggi e domani, l’accesso carrabile da via Rockefeller ai parcheggi sarà riservato alle categorie più fragili, come portatori di handicap, pazienti in dialisi, donne in stato di gravidanza e anche alle ambulanze e ai pazienti diretti al pronto soccorso.

Sarà presente il personale addetto a fornire tutte le informazioni necessarie ai cittadini e indicare la corretta via d’accesso alle diverse strutture sanitarie. La direzione sanitaria ringrazia cittadini e dipendenti per la collaborazione.

