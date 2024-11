Incidente mortale a Oristano: intorno alle 4, in via Ozieri per cause in corso di accertamento, un’auto è finita fuori strada ribaltandosi. Nell’impatto ha perso la vita un 69enne: si tratta di Antonio Delogu, detto Gianni, fondatore dell’azienda di sanificazione Sanycar di Oristano e inventore di un macchinario per la sterilizzazione dei carrelli della spesa con raggi ultravioletti.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine, ma i soccorsi sono risultati vani.

Secondo una prima ricostruzione la vettura di Delogu – una Renault Clio – avrebbe sbandato ed è finita in cunetta e urtando un “saltafosso”.

