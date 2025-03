Un ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto nel pomeriggio in via Gennargentu a Oristano.

Il minorenne, a bordo di uno scooter, è stato travolto da un’auto che lo ha fatto cadere sull’asfalto.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e due ambulanze del 118.

Il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in elicottero: le sue condizioni sono apparse da subito gravi.

© Riproduzione riservata