Dopo dieci anni di attesa, al via il progetto di riqualificazione della strada provinciale 56, che collega Oristano e Santa Giusta.

Entro fine gennaio saranno consegnati i lavori, poi aprirà il cantiere destinato a snellire il traffico e rendere più sicura la viabilità all’ingresso Sud.

Il primo lotto funzionale è stato aggiudicato alla ditta Intercos srl di Quartu Sant’Elena che con un’offerta economica di un milione e 634 mila euro e un ribasso del 28,2 per cento sul prezzo a base d’asta, ha superato i 13 concorrenti che hanno risposto all’invito del Consorzio.

Sette i mesi a disposizione per completare l’opera che in questa prima fase prevede la realizzazione di due rotonde: una in prossimità della zona artigianale Pip di santa Giusta, l’altra nello svincolo tra via Puccini e via Parigi.

© Riproduzione riservata