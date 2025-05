La prossima sarà sicuramente una Sartiglietta con più cavalieri. La neo nata Associazione Mini Cavalieri “Eleonora d’Arborea”, presieduta da Rosa Maura Fiori, è stata ammessa alla partecipazione della giostra equestre. È la principale novità del nuovo regolamento della Pro loco approvato lo scorso 8 maggio.

«Resta inserita, per diritto, l’associazione Giara Oristanese, presieduta da Antonio Madeddu, a cui la Pro loco riconosce il merito di aver portato avanti, negli ultimi anni, la manifestazione con tanti sacrifici - spiega il presidente Gianni Ledda - Il nuovo regolamento è stato pensato per valorizzare al meglio lo spirito della Sartigliedda, garantendo al contempo un'esperienza formativa e divertente per tutti i partecipanti».

A dare vita a questa nuova realtà formata da circa venti bambini con la passione per il cavallo sono state alcuni mesi fa le sorelle Alessandra, Rosa Maura, Marilisa e Manuela Fiori, figlie di Antonio, storico cavaliere della Sartiglia noto a tutti come "Melanzana”. Con loro anche Andrea Marras, per una vita trombettiere della Sartiglia. Sono solo alcuni genitori dei bambini che frequentano il centro ippico Usignolo.

Ma nel nuovo regolamento c’è anche altro. «Abbiamo definito in modo più preciso i requisiti di età e le modalità di iscrizione, il numero dei partecipanti, per assicurare una partecipazione equa e trasparente. Focus sulla sicurezza - spiega Ledda - La sicurezza dei giovani mini-cavalieri è diventata la priorità assoluta. Il nuovo regolamento introduce misure ancora più stringenti riguardo all'equipaggiamento, lo stato di preparazione e di salute dei partecipanti. Viene dato ampio risalto al capitolo del benessere animale, concordato con l’Asl e con i veterinari».

Il regolamento stabilisce, inoltre, che tutti gli atti dovranno, scrupolosamente, essere concordati e approvati dalla Pro Loco, compresa l’esclusiva partecipazione, in qualità di musici, del gruppo dei Mini Tamburini e Mini Trombettieri della Pro Loco. Escludendo ogni partecipazione esterna.

Nell’atto viene ribadita la posizione della Pro Loco poi in merito alla registrazione del marchio Sartigliedda. Registrazione avvenuta nel 1999, ma operativa dal 1997. La Pro loco di Oristano ne detiene i diritti in esclusiva e la manifestazione non può svolgersi, in alcun luogo, senza esplicito consenso del Consiglio direttivo. «La Sartiglietta è un'occasione straordinaria, per i nostri ragazzi e ragazze, di vivere un'esperienza unica, di entrare in contatto con la nostra storia e le nostre tradizioni, e di coltivare valori importanti come il coraggio, la disciplina e il rispetto», la conclusione.

