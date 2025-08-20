A Oristano il mini rimpasto in Giunta non è bastato a rasserenare la maggioranza di Massimiliano Sanna.

Le sedute del Consiglio comunale previste per domani e venerdì sono state annullate: i numeri per garantire l’avvio dei lavori rischiano di non esserci, né in prima né in seconda convocazione.

All’ordine del giorno c’era la surroga di un consigliere dimissionario: l’ingresso di Giulia Solinas, conseguenza della nomina in giunta di Gianfranco Licheri, e il cui voto è considerato prezioso in vista delle prossime provinciali. Cinque consiglieri di Forza Italia e Oristano al centro – Francesco Pinna, Roberto Pisanu, Gianfranco Porcu, Gianmichele Guiso e, per delega, Giuliano Uras – hanno chiesto il rinvio della pratica a settembre, sottolineando che «la surroga di un consigliere è necessaria, ma non immediatamente obbligatoria» e che convocazioni straordinarie prive di urgenza sono «uno spreco di risorse» e possono configurare danno erariale.

Il rinvio di tutte le questioni alla sessione di settembre mette in luce una maggioranza fragilissima: nonostante i ritocchi alla giunta, Sanna fatica a governare e il rischio di paralisi politica resta alto.

