“Dopo le ferie e con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative, non dimenticatevi delle donazioni di sangue e di un gesto che davvero può salvare vite umane”. Anche per il mese di settembre arriva puntuale l’appello del dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che ha ricordato il valore di questo gesto solidale. Si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12. Non occorre prenotarsi. Il dottor Murgia ha precisato: “Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici”.

Ma non solo. La Asl ha diffuso il calendario delle quattordici giornate di raccolta di sacche di sangue organizzate con le sezioni locali dell’Avis di tutta la provincia nello stesso mese di settembre. Venerdì 5 ad Ales, sabato 6 a Cuglieri, domenica 7 a Gonnostramatza e Seneghe, venerdì 12 a Bosa, sabato 13 a Samugheo e domenica 14 settembre a Simaxis e Riola Sardo. Ancora sabato 20 settembre a Ghilarza, domenica 21 a San Nicolò d’Arcidano e Mogoro, sabato 27 a Paulilatino e domenica 28 settembre ad Ardauli e Marrubiu.

