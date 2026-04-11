C’è un ricorso al Tar sull’appalto per la ristorazione scolastica ad Oristano. A muoversi è Sodexo Italia, terza classificata nella gara da 3,9 milioni di euro per cinque anni, aggiudicata alla società Serenissima, con avvio del servizio dal 1° settembre 2026. La Giunta ha già autorizzato la costituzione in giudizio per difendere le scelte dell’ente.

Per ora, però, la contestazione non punta a ribaltare l’esito. Il nodo è l’accesso agli atti. Sodexo chiede di poter esaminare tutta la documentazione della gara – dalle offerte tecniche agli atti amministrativi – per capire come sono stati assegnati i punteggi e su quali basi si è arrivati all’aggiudicazione.

Richiesta accolta solo in parte. Alcuni documenti sono stati oscurati su richiesta delle altre imprese, che hanno invocato la tutela di informazioni sensibili. Una scelta che l’azienda contesta: senza accesso completo, sostiene, non è possibile verificare fino in fondo la correttezza della procedura.

Da qui il ricorso, con un obiettivo immediato: ottenere le carte mancanti. Solo in un secondo momento potrà essere valutata un’eventuale impugnazione dell’aggiudicazione. Sullo sfondo resta anche la questione dei tempi: i termini per agire sono stretti e muoversi subito era necessario per non restare esclusi. Ora la parola passa ai giudici amministrativi.

© Riproduzione riservata