È uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie e anche quest’anno la tradizione sarà rispettata.

Lunedì, alle 11.30, tutti col naso all’insù in piazza Roma a Oristano per assistere alla discesa della Befana che con il suo carico di dolciumi si calerà dalla torre di Mariano II. La Consulta Giovani e il Rotaract hanno messo a punto il programma della sesta edizione che come sempre può contare sulla collaborazione del gruppo Saf dei vigili del fuoco.

Saranno 1200 le calze distribuite ai più piccoli, per un’Epifania indimenticabile. «Siamo felici di riportare questo evento in piazza Roma, che per un giorno diventerà un luogo magico per tutta la famiglia», fanno sapere gli organizzatori.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’assessorato allo Spettacolo e alla Pro Loco, rientra in un più ampio calendario di iniziative che nelle ultime settimane ha visto la Consulta in prima linea. Particolare successo ha riscosso il progetto “Un dono per gli anziani”, promosso con il supporto dell’assessorato alle Politiche giovanili. Grazie alla generosità della comunità, 112 desideri espressi dagli anziani sono stati esauditi.

«La partecipazione è stata travolgente e commovente», ha dichiarato Giorgia Leo, presidente della Consulta. Anche la fondatrice del progetto, Giorgia Cacciagrano, ha sottolineato il valore di questa esperienza: «Il nostro obiettivo era rafforzare il legame tra le generazioni, e possiamo dire con orgoglio di averlo raggiunto. L’entusiasmo e la solidarietà dimostrati dalla comunità sono stati incredibili».

