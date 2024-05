Le truffe agli anziani da parte di falsi impiegati di società telefoniche, ma anche avvocati e finti appartenenti alle forze dell'ordine, sono in aumento nell'Oristanese. Lo ha reso noto oggi il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Steven Chenet, che per frenare il fenomeno ha diffuso un vademecum per gli anziani.

«Sempre più spesso anziani vengono contattati via telefono da persone che si fingono appartenenti alle forze di polizia o avvocati - ha detto il comandante provinciale - raccontando di un incidente o un problema successo a un proprio parente e convincendoli, per evitare conseguenze, a consegnare denaro. Successivamente questi soggetti si presentano a casa delle vittime e le convincono a consegnare soldi preziosi e monili».

E il comandante fornisce i consigli: «Diffidare sempre da persone che si presentano a casa senza una divisa - sottolinea il colonnello Chenet - potrebbero anche esibire un falso tesserino. Le forze di polizia operano in uniforme a bordo di mezzi di servizio con i contrassegni. In qualsiasi dubbio non esitate a tenere chiusa la porta, a chiedere aiuto ai vicini e contattare i carabinieri al numero di emergenza 112».

