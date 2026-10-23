Dopo attese e rinvii, la Ztl del centro storico di Oristano ha una data. Dal 1° novembre entrerà in vigore la nuova disciplina della Zona a traffico limitato e delle Aree pedonali urbane, con sei varchi elettronici per controllare gli accessi e una fase sperimentale di tre mesi, durante la quale sarà prevista una tolleranza per consentire agli utenti di familiarizzare con il sistema.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta comunale, ridisegna le regole per la circolazione nel centro storico. I varchi, dotati di telecamere per la lettura delle targhe, verificheranno gli accessi confrontandoli con l’elenco dei veicoli autorizzati. I primi 90 giorni serviranno anche a monitorare il funzionamento del sistema e a individuare eventuali criticità, comprese quelle legate alla circolazione e alla sosta nelle strade limitrofe.

Nella Ztl si potrà transitare liberamente dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 20.30, e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Negli altri orari l’accesso sarà riservato ai mezzi autorizzati; la domenica sarà sempre vietato ai veicoli non autorizzati. Regole più restrittive nelle aree pedonali, dove circolazione e sosta saranno vietate, salvo le eccezioni previste dal disciplinare. Il permesso Ztl non darà diritto a entrare nelle aree pedonali.

Le autorizzazioni dovranno essere richieste alla Polizia locale. Chi possiede già un permesso avrà 30 giorni dall’attivazione dei varchi per regolarizzare la propria posizione; nel frattempo resterà valido quello precedente. Per il carico e scarico delle merci, i mezzi fino a 3,5 tonnellate potranno accedere dalle 7.30 alle 19, con una sosta massima di 30 minuti. All’interno delle aree regolamentate il limite di velocità sarà di 20 chilometri orari.

La prova dei primi tre mesi sarà decisiva per verificare l’impatto delle nuove regole sulla vita del centro storico e sulla viabilità circostante.

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