Il Comune di Sedilo accelera sulla riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità del centro storico. Con la deliberazione del 16 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), la giunta comunale, presieduta dal sindaco Salvatore Pes, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento finanziato nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione 2021-2027, per una spesa complessiva di 219 mila 423,89 euro.

I lavori interesseranno il sistema viario del centro storico, con particolare riferimento alle vie Manai, Santa Croce e Sulis e all’area della piazza di San Giovanni Battista, considerata uno dei principali punti di riferimento della vita sociale e dei servizi pubblici del paese.

L’intervento punta a migliorare la sicurezza della viabilità, contrastare il progressivo deterioramento delle strutture e rendere più accessibili e fruibili gli spazi pubblici, nel rispetto dei vincoli di tutela paesaggistica e culturale che interessano l’area storica. Il progetto prevede inoltre l’impiego di materiali e tecnologie ecocompatibili.

(Unioneonline/En.Ne.)

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