Montresta, il sindaco Salis denuncia i continui episodi di abbandono dei rifiutiIl primo cittadino stigmatizza le discariche abusive all'incrocio tra via Cadeddu e via Satta: «L'ecocentro mobile c'è ogni mercoledì, usarlo non è faticoso»
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Duro sfogo del sindaco Salvatore Salis, contro i continui episodi di abbandono dei rifiuti registrati nel territorio comunale. Nel mirino del primo cittadino finiscono innanzitutto i responsabili dell'abbandono di bottiglie e altri resti di bevute lungo la provinciale che collega Montresta a Bosa. Un comportamento che Salis stigmatizza sottolineando come chi si rende protagonista di questi gesti, eviti evidentemente di conferire correttamente i rifiuti, come fanno i cittadini rispettosi delle regole.
Non meno grave, secondo il sindaco, la situazione nell'area dell'incrocio tra via Cav. Cadeddu e via Satta, dove continuano a essere depositati rifiuti ingombranti nonostante il servizio di ritiro a domicilio e la presenza dell'ecocentro mobile, operativo ogni mercoledì mattina in via Asilo. «Troppo faticoso utilizzare i servizi messi a disposizione», osserva polemicamente il primo cittadino. Per Salaris si tratta di episodi che, seppur attribuibili a una ristretta minoranza, «denotano ignoranza e inciviltà» e finiscono per vanificare l'impegno quotidiano dei cittadini rispettosi dell'ambiente e degli operai comunali che lavorano per mantenere decoroso il paese.