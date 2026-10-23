Intervento risolutivo della Protezione Civile di Santu Lussurgiu, in collaborazione con la squadra del Comune, per sgomberare da fango e detriti la strada provinciale 20 e il piazzale nel centro della borgata montana. Le intense precipitazioni di inizio settimana hanno invaso di fango e detriti la principale arteria della frazione, creando qualche disagio alla circolazione stradale e alle attività commerciali.

Sei volontari della Protezione Civile lussurgese, con due mezzi antincendio dotati di idranti e la terna del Comune, hanno lavorato instancabilmente per rimuovere il materiale depositato dalla pioggia torrenziale, seguita da un’accurata pulizia del lastricato e della sede stradale. Un intervento tempestivo che ha consentito di avviare il ripristino della piena fruibilità degli spazi interessati dall'acquazzone, confermando il ruolo fondamentale del volontariato nella gestione delle emergenze e nella tutela del territorio. Ancora una volta efficiente la collaborazione tra Protezione Civile e Amministrazione Comunale per risolvere gli effetti degli eventi meteorologici più intensi e garantire condizioni adeguate di sicurezza per la comunità.

© Riproduzione riservata