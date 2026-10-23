Da 100 a 620 iscritti nell’arco di tre anni: bastano i numeri a certificare il successo della Scuola Civica di Musica di Oristano, eccellenza del panorama culturale cittadino che si prepara ad avviare le attività didattiche per l’anno scolastico 2026/2027.

Un risultato che premia gli sforzi portati avanti negli ultimi anni, con l’ampliamento dell’offerta formativa, affiancando ai percorsi strumentali e vocali attività collettive, laboratori, masterclass, concerti e iniziative dedicate anche alla prima infanzia, come il progetto “Nati per la Musica” e i percorsi di propedeutica musicale.

Soddisfatto il direttore, il Maestro Riccardo Zinzula, che sottolinea come l’incremento degli iscritti sia “la dimostrazione che esiste una forte domanda di formazione musicale e che, quando si propongono qualità, competenza e un’offerta capace di rispondere alle esigenze delle persone, la comunità risponde con entusiasmo. Oristano dimostra di saper scegliere la qualità, investendo nella cultura e nella formazione musicale”.

Ora si guarda alla nuova annualità con l’obiettivo di continuare a garantire la qualità dell’insegnamento, offrendo percorsi formativi e un’organizzazione adeguata alle esigenze di una comunità scolastica sempre più ampia: che si tratti di allievi animati semplicemente dalla passione o dall’idea di intraprendere un percorso di formazione musicale più avanzato.

© Riproduzione riservata