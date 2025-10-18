Oristano, al via il Giubileo della SartigliaSi parte da piazza Roma fino al Rimedio per la celebrazione della messa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per la Sartiglia ancora c’è tempo, ma domani ad Oristano si respireranno i suoni del Carnevale. Il Giubileo in città riunisce il mondo della giostra equestre, un mix tra fede e tradizione. Alla basilica del Rimedio è in programma una mattinata per pregare ma anche per far sentire i suoni della giostra. L'evento è promosso dalla Basilica del Rimedio e dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Si parte da piazza Roma alle 9 per poi trasportare in processione la statua della Madonna del Rimedio.
Alle 11, nel piazzale retrostante la chiesa, ci sarà la benedizione dei cavalieri e la celebrazione della Santa Messa. Poi seguirà l'esibizione di tutti gli ospiti. Saranno presenti il gruppo che accompagna Eleonora d’Arborea e i "Tamburini e trombettieri della Pro loco" assieme al gruppo dei bambini. Poi il gruppo folk Città di Oristano fondato da Enrico Fiori e l'associazione “Is Floris Enrico Fiori”.
Ma anche l'associazione Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” e quella culturale Tamburini e trombettieri Città di Oristano. Non mancheranno i due Gremi che organizzano la Giostra, quello dei falegnami e quello dei contadini. Presenti anche l'associazione Culturale Cavalieri di Oristano, Mini cavalieri Eleonora d'Arborea e la Giara Oristanese.