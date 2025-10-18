Per la Sartiglia ancora c’è tempo, ma domani ad Oristano si respireranno i suoni del Carnevale. Il Giubileo in città riunisce il mondo della giostra equestre, un mix tra fede e tradizione. Alla basilica del Rimedio è in programma una mattinata per pregare ma anche per far sentire i suoni della giostra. L'evento è promosso dalla Basilica del Rimedio e dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Si parte da piazza Roma alle 9 per poi trasportare in processione la statua della Madonna del Rimedio.

Alle 11, nel piazzale retrostante la chiesa, ci sarà la benedizione dei cavalieri e la celebrazione della Santa Messa. Poi seguirà l'esibizione di tutti gli ospiti. Saranno presenti il gruppo che accompagna Eleonora d’Arborea e i "Tamburini e trombettieri della Pro loco" assieme al gruppo dei bambini. Poi il gruppo folk Città di Oristano fondato da Enrico Fiori e l'associazione “Is Floris Enrico Fiori”.

Ma anche l'associazione Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” e quella culturale Tamburini e trombettieri Città di Oristano. Non mancheranno i due Gremi che organizzano la Giostra, quello dei falegnami e quello dei contadini. Presenti anche l'associazione Culturale Cavalieri di Oristano, Mini cavalieri Eleonora d'Arborea e la Giara Oristanese.

