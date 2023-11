“Green” come la transazione ambientale e “blue” come quella digitale. Sono i colori che tingeranno la terza edizione di ConnEtica, l’evento culturale sulle connessioni organizzato dall’associazione di Promozione Sociale Oristano e Oltre. L’appuntamento è dal 9 all’11 novembre nei locali del Centro Studio Danza di via Ghilarza: tre giorni di incontri, dibattiti e riflessioni per puntare un faro sui principali cambiamenti dei nostri tempi. Per l’assessore alla Cultura Luca Faedda un appuntamento da non perdere. «Con ConnEtica costruiamo un percorso importante di relazioni e contatti, anche istituzionali, per una crescita sociale e culturale», ha detto presentando l’iniziativa che quest’anno avrà come filo conduttore il tema “Green e Blue - Trasparenza e Formazione per combattere lo washing”.

Oltre 45 i relatori che si soffermeranno su crisi climatica, educazione digitale, linguaggi dei social media e sulla disuguaglianza declinata nei vari ambiti: da quella economica a quella sociale.

«Il tema della differenza è centrale e ci consentirà di soffermarci sui pericoli legati alle disuguaglianze e alle opportunità legate ai cambiamenti sociali, locali e globali - ha spiegato il vicepresidente dell’associazione Riccardo Scintu - Questo vuole essere un festival culturale del saper vivere insieme».

