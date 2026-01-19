All’Unità operativa di Endoscopia Digestiva dell’ospedale San Martino di Oristano è disponibile la terapia biologica per il trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali, un passo significativo nel percorso di innovazione e miglioramento dell’assistenza ai pazienti.

Lo riferisce la Asl di Oristano. Si tratta di tendere la mano ai pazienti che soffrono di patologie croniche complesse e ad alto impatto sulla qualità della vita, caratterizzate da un andamento imprevedibile, spesso invalidante, che colpiscono prevalentemente persone giovani e in età lavorativa. L’attivazione di questo iter terapeutico consente una presa in carico multidisciplinare e integrata del paziente, garantendo continuità assistenziale, appropriatezza clinica e monitoraggio costante della risposta al trattamento. L’endoscopia digestiva riveste infatti un ruolo centrale non solo nella diagnosi, ma anche nei successivi controlli e nella valutazione dell’efficacia della terapia biologica, permettendo un approccio personalizzato e basato su evidenze cliniche oggettive.

«L’avvio della terapia biologica presso la nostra Unità Operativa conferma l’impegno costante nel promuovere percorsi di cura moderni, sicuri e centrati sul paziente - dichiara la direttrice della struttura di Endoscopia digestiva Federica Miculan - valorizzando le competenze professionali e rafforzando il ruolo dell’endoscopia digestiva come nodo strategico nella gestione di questo tipo di patologie».

«Questo importante traguardo offre ai pazienti la possibilità di accedere a cure innovative direttamente sul territorio, riducendo la necessità di spostamenti verso altri centri», afferma invece la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina. I benefici attesi includono una riduzione dell’attività della malattia, un minor ricorso alla chirurgia, una diminuzione delle ospedalizzazioni e, soprattutto, un significativo miglioramento della qualità di vita.

Le visite specialistiche per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali vengono erogate su prenotazione da effettuare presso l’Unità Operativa, telefonando al numero 0783 320084 il lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, o mediante contatto per mail endoscopiadigestiva@asloristano.it.

