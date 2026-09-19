Oristano, ai giardini di viale Repubblica giochi ancora off limitsRicompaiono le transenne nella zona dedicata ai bimbi
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Ancora transenne, ancora giochi chiusi. Al parco di viale Repubblica una parte dell’area destinata ai bambini è nuovamente inutilizzabile. Il grande villaggio con scivoli e percorsi è stato isolato con il nastro bianco e rosso, così come una delle altalene. Una scena che torna a ripetersi e che lascia nuovamente i piccoli frequentatori con meno spazi a disposizione.
Negli ultimi anni non sono mancati episodi di danneggiamento e interventi resi necessari anche da atti vandalici. Ma a pesare, più in generale, è una manutenzione che periodicamente porta alla chiusura di alcune delle attrezzature.
Quel che è certo è il risultato: giochi transennati e un’area che, almeno in parte, non può essere utilizzata. Il problema riguarda uno spazio molto frequentato dalle famiglie e riporta l’attenzione sulla necessità di garantire controlli, manutenzione e interventi tempestivi quando le attrezzature presentano problemi.
Il copione, dunque, si ripresenta ancora una volta: nastro di sicurezza, transenne e giochi vuoti. In attesa che vengano chiarite le cause del nuovo stop e soprattutto che il villaggio e l’altalena possano tornare a disposizione dei bambini.