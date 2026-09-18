Una serata nel segno del ricordo e occasione per affinare la preparazione in vista dell’imminente avvio dei tornei di Prima, Seconda e Terza Categoria di calcio.

Sabato 19 settembre, a Marrubiu, appuntamento con la prima edizione del “Memorial Giovanni e Stefano Biancu”, organizzato dal Marrubiu Calcio, e dedicato a due persone molto conosciute e amate nel mondo calcistico marrubiese.

Sul manto in erba sintetica del Comunale, a partire dalle 18, andrà in scena un quadrangolare. Oltre ai padroni di casa, che prenderanno parte al torneo di Seconda, scenderanno in campo anche i “cugini” del Sant’Anna (quest’anno ai nastri di partenza in Terza Categoria), Sanverese e Freccia Parte Montis Mogoro, compagini di Prima Categoria.

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