A Siapiccia, dopo i riscontri positivi della scorsa stagione, verrà riproposto il corso di “Ginnastica a Corpo Libero”, destinato con priorità alla popolazione anziana.

È quanto deciso nell’ultima riunione di Giunta comunale, che con una delibera ha dato gli indirizzi agli Uffici per una nuova stagione del corso.

Lo svolgimento è previsto nel periodo tra il mese di ottobre 2026 e maggio 2027, nel centro di Aggregazione Sociale del Comune.

Il corso sarà riservato alle persone maggiorenni nel numero massimo di 25. Verrà data priorità all’età maggiore, alla residenza e, infine, all’ordine di arrivo della richiesta di iscrizione al Protocollo.

Per chi ha più di 60 anni di età (residente o domiciliata o abitante a Siapiccia e in possesso di certificazione medica) il corso sarà gratuito; per chi ha un’età inferiore ai 60 anni e per i non residenti è prevista una quota di assicurazione (35 euro) e di contribuzione (10 euro al mese).

A copertura delle spese per il Corso, l’ente ha stimato una spesa di 4mila euro. Nelle prossime settimane il via alle adesioni.

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