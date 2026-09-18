Una delle studentesse più carine e appariscenti della scuola. Ma proprio per questo era finita nel mirino di altre ragazzine, appena quattrordicenni, e per mesi è stata bullizzata dalle coetanee. Prima è stata derisa sui social, poi si è arrivati all’aggressione fisica. Il caso, avvenuto in una scuola media dell’Alto Oristanese, si è concluso con un avviso orale del questore nei confronti della quattordicenne che per mesi aveva perseguitato la compagna di scuola.

Il quadro

È una delle tante storie di disagio e devianza giovanile verso cui la Questura presta particolare attenzione. L’attività di prevenzione della Divisione anticrimine quest’anno ha adottato complessivamente 101 misure di prevenzione. In particolare d’estate c’è stato un aumento delle segnalazioni e da giugno a oggi sono state emesse 48 misure, una ogni due giorni. Finora sono stati adottati 8 avvisi orali e un ammonimento verso minorenni (nel 2025 erano state complessivamente 8). Oltre al caso di bullismo alla scuola media, gli altri fatti riguardano la rissa in piazza Cattedrale a Oristano all’inizio dell’anno, episodi di spaccio e qualche furto.

«L’episodio della studentessa conferma la necessità di intervenire tempestivamente per comportamenti che, se sottovalutati, possono evolvere in forme più gravi di devianza» fanno sapere dalla Questura.

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