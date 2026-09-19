Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per il reclutamento di una figura professionale da inserire nel Punto di Facilitazione Digitale del paese. Un servizio che si inserisce nell'ambito del consolidamento della rete regionale dei facilitatori digitali.

Non sarà un'assunzione diretta da parte del Comune, ma dell’operatore economico affidatario del servizio. Per l’ammissione alla selezione, l’interessato dovrà essere in possesso di un Diploma di Scuola Superiore e conoscere le tecnologie informatiche, dell’informazione e della comunicazione e le competenze digitali di livello base. A parità di punteggio o come elementi di valorizzazione della candidatura, saranno valutati come requisiti preferenziali la residenza a Villaurbana e un’età inferiore ai 30 anni.

Previsto un contratto di lavoro a tempo determinato, con orario previsto di 15 ore settimanali, per 6 mesi. Le domande di candidatura dovranno essere compilate utilizzando la modulistica predisposta dall’ente e presentate entro giovedì 24 settembre, via PEC (protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it) o e-mail (info@comune.villaurbana.or.it).

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