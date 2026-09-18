Dopo il successo dello scorso inverno, Oristano fa il bis: la pista di pattinaggio è pronta a riaprire i battenti in piazza Manno, trasformando ancora una volta uno degli angoli del centro in un punto di ritrovo per bambini, ragazzi e famiglie.

L’attrazione sarà presente dal 27 novembre al 10 gennaio, nelle aree pedonali della piazza, senza sacrificare gli spazi verdi e lasciando libero il passaggio dei pedoni. Il Comune ha pubblicato l’avviso per individuare chi dovrà portare, montare e mandare avanti la struttura. L’allestimento dovrà comprendere almeno 80 pattini a noleggio, impianto frigorifero, attrezzature per la manutenzione, biglietteria e strutture di servizio. Previste anche misure specifiche per sicurezza e accessibilità.

pattinerà dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, con la possibilità di arrivare alle 22. Orari speciali il 25 e il 31 dicembre: a Capodanno si potrà andare avanti fino alle 00.30.

E non mancheranno le agevolazioni. Sono previste giornate dedicate agli studenti e tariffe ridotte che potranno riguardare anche famiglie numerose e anziani.

«La pista di pattinaggio è stata una delle iniziative più apprezzate dello scorso Natale e abbiamo scelto di riproporla», spiega l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen. L’obiettivo, aggiunge, è fare di piazza Manno «uno dei luoghi centrali della vita cittadina durante il periodo natalizio», favorendo anche la frequentazione del centro e delle attività commerciali.

Le candidature dovranno arrivare entro le 13 del 12 ottobre

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