Stretta sui cani da parte del Comune di Nurachi. Dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla presenza di cani randagi senza controllo nelle strade e nei parchi, nonché agli escrementi lasciati in giro, il sindaco Renzo Ponti ha deciso di firmare un'ordinanza che disciplina le norme di comportamento che i proprietari dei cani devono rispettare.

Guinzaglio obbligatorio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Quando necessario, a seconda della taglia del cane, è obbligatorio anche l'uso della museruola. Inoltre, i cani non possono essere lasciati incustoditi. È vietato condurre gli animali nelle aree giochi dedicate ai bambini e, in particolare, nell'area esterna della biblioteca comunale e dell'asilo nido. L'ordinanza prevede inoltre che chi conduce un cane deve provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia del luogo e al loro corretto smaltimento. È obbligatorio avere con sé strumenti idonei alla raccolta e al contenimento delle deiezioni canine.

Le deiezioni raccolte devono essere conferite nei contenitori per i rifiuti umidi-organici o negli appositi contenitori.

Il mancato rispetto dell'ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 25 euro a 500 euro. Il Comune effettuerà dei controlli per verificare il rispetto dell'ordinanza.

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