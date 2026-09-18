Siamanna, la biblioteca comunale apre le adesioni per il Caffè LetterarioUna novità dedicata agli amanti della lettura
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Nelle prossime settimane, a Siamanna, è prevista una novità dedicata agli amanti della lettura. Nasce, infatti, il Caffè Letterario, ultima iniziativa proposta agli utenti dalla Biblioteca comunale del paese, gestita dalla società cooperativa “La Lettura”.
La struttura, infatti, è alla ricerca di lettori appassionati, curiosi o semplici amanti delle buone storie per dare vita a uno spazio di incontro, scambio e condivisione.
La biblioteca, negli ultimi giorni, ha aperto le adesioni al progetto; una volta raccolte si passerà alla fase organizzativa, nel quale si decideranno date, orari e libri da leggere.
Per aderire è possibile lasciare il proprio contatto in biblioteca, in alternativa un contatto tramite i social o si può mandare una e-mail (indirizzo bibliotecasiamanna@tiscali.it).