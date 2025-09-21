La prima edizione delle Pariglie di Santa Croce ha superato la prova del debutto, trasformandosi in un grande spettacolo che ha riportato il pubblico lungo la pista di Cort’e Baccas. Circa un migliaio di spettatori ha assistito con entusiasmo alle evoluzioni degli otto terzetti provenienti da Ollolai, Fonni, Suni, con la partecipazione del gruppo La Combricola e naturalmente dei padroni di casa di Oristano.

Acrobazie tradizionali come ponte volante, centrale girato, verticale in sella, piramide col bastone e il classico “tre su tre” hanno infiammato i presenti, accompagnati dal ritmo dei Tamburini e Trombettieri di Sa Sartiglia e Città di Oristano.

Organizzazione senza sbavature, merito dell’associazione Cavalieri e del Comune, che hanno inserito l’evento nel programma del Settembre oristanese. Gli organizzatori raccontano: «Abbiamo sostituito i palloni di fieno, allungato il tracciato e creato un’uscita di sicurezza». Sul fronte sicurezza, presenti anche un’ambulanza veterinaria, due mezzi della Lavos e la protezione civile con torre faro.

Dopo il successo di questa prima edizione, l’associazione guarda già avanti: l’obiettivo è aprire le prove al pubblico anche durante le selezioni per la Sartiglia.

