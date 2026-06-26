La risposta alle critiche arriva sotto forma di calendario. Dopo le contestazioni della minoranza sulla mancanza di una programmazione estiva, il Comune presenta “Luci d’Estate 2026”, un cartellone che fino alla fine di agosto porterà eventi nel centro storico e a Torre Grande.

La rassegna, promossa dagli assessorati al Turismo, Cultura, Spettacolo e Attività produttive, mette insieme eventi organizzati dal Comune, dalle associazioni, dalle istituzioni culturali e dagli operatori economici con l’obiettivo di animare la città durante tutta la stagione estiva e sostenere il commercio.

Il calendario coinvolgerà i principali luoghi del centro, da piazza Eleonora a piazza Manno, da piazza Duomo al Foro Boario, fino ai musei cittadini e al lungomare di Torre Grande. Tra gli appuntamenti di punta figurano la finalissima regionale di Miss Italia Sardegna, il ritorno di Shopping sotto le stelle, il Festival del Folklore, Estate in ballo, le serate dei Balli sardi, gli eventi del Dromos Festival, le iniziative dell’Ente Concerti Alba Pani Passino e della Fondazione Oristano, oltre alla Notte dei Sapori, alla Wine Street Experience Sardegna e alle numerose manifestazioni sportive, tra cui la Catte Cup.

Spazio anche all’arte contemporanea con il progetto “Studio di Studi”, che fino a ottobre proporrà incontri, laboratori ed esposizioni al Foro Boario, mentre Torre Grande offrirà un cartellone dedicato con il mercato dell’artigianato ArTò, concerti, yoga in spiaggia, mercatini serali e un’intera settimana di iniziative per Ferragosto.

"Con Luci d’Estate – osserva il sindaco Massimiliano Sanna – proponiamo un cartellone ricco e diversificato, capace di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e identitario di Oristano e di offrire occasioni di svago e di incontro per tutte le età".

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