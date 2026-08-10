Da giovedì 13 a domenica 23 agosto, a Curcuris, una serie di appuntamenti che rientrano all’interno del programma di festeggiamenti in onore della Beata Vergine Assunta.

Organizzati dall’omonimo comitato, in collaborazione con parrocchia e Comune, le celebrazioni religiose inizieranno giovedì 13, alle 19, con le Litanie e la messa. Venerdì 14, alle 19.30, la processione per le vie del paese, accompagnata dal Gruppo Folk San Sebastiano di Curcuris.

A seguire la messa, mentre alle 22 è in programma il concerto di Maria Luisa Congiu, in piazza Santa Maria. Sabato 15, alle 10.30, la messa nella Chiesa di Santa Maria. Alle 19.30 i vespri cantati e rosario e, a seguire, la processione nel piazzale antistante la Chiesa. Alle 23 lo spettacolo “Poesias” e chiusura con Dj Alessandro Nocco.

Domenica 16, alle 19, Santa Messa e processione con fiaccolata per le vie del paese. Alle 23, appuntamento con i “Dilliriana” e chiusura con Dj Valentino Poddie. Domenica 23, alle 10.30, la processione per le vie del paese e Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale. Alle 22.30, la serata con Ignazio Mura.

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