Buone notizie per i docenti che avevano presentato ricorso per il riconoscimento della Carta Docente. Anche l’ultimo ricorso presentato dallo Snals Confisal ha infatti avuto esito positivo e quasi tutti i docenti sono già stati liquidati con le somme spettanti come stabilito dalle sentenze emesse.

Il segretario provinciale dello Snals Luciano Cariccia esprime grande soddisfazione per l’ennesimo risultato centrato: «Anche se i tempi sono stati abbastanza lunghi, è una grande soddisfazione. La sentenza inoltre è arrivata in tempi utili perché potesse essere considerato l’importo intero, pari a 500 euro per annualità, della Carta docente. Il prossimo ricorso, per il quale stiamo già lavorando, prenderà invece in considerazione i nuovi importi ridotti. La soddisfazione è ancora più grande perché a beneficiare della Carta docente sono anche gli istitutori e non solo i docenti».

Questo è il secondo ricorso per la Carta docente andato a buon fine per lo Snals e a breve verrà portato avanti il terzo.

Le somme della Carta docente vengono accreditate nel portafoglio digitale del singolo docente e possono essere spese per biglietti o abbonamenti a cinema, teatri, musei, spettacoli dal vivo, per la formazione con corsi di laurea e post laurea, master e certificazioni, acquisto di libri e strumenti musicali, hardware e software.

In quest’ultimo caso però le recenti novità introdotte dal Ministero impongono l’acquisto di hardware e software entro il 31 agosto, in caso contrario si dovrà attendere quattro anni a prescindere che quest’anno siano stato acquistato o meno. Novità che sta facendo storcere il naso a molti docenti e che risulterebbe una grave ingiustizia per chi, vinto, il ricorso, non ha ancora le somme accreditate.

© Riproduzione riservata