Bosa, approvata l’adesione al progetto “Bosa Incantata – Il Castello delle Meraviglie”L’atto approva lo schema di Accordo di Partenariato, necessario per la presentazione della domanda
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Nuova importante opportunità di crescita per la città di Bosa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città attraverso spettacoli, installazioni artistiche, percorsi performativi e attività partecipative.
La Giunta del sindaco Alfonso Marras, ha approvato infatti l’adesione all’avviso pubblico del Ministero “Cultura nei piccoli comuni” dando il via alla candidatura del progetto “Bosa Incantata – Il Castello delle Meraviglie”. Il progetto è stato proposto dalla Fondazione Cirko Vertigo, realtà, che ha individuato Bosa come comune capofila ideale per la candidatura. «Si tratta di un’iniziativa di grande rilievo, perché l’avviso è rivolto ai comuni sotto i 25.mila abitanti e mette a disposizione un contributo massimo di 130 mila euro per ciascun progetto, con un cofinanziamento minimo del 20%».
L’atto approva lo schema di Accordo di Partenariato, necessario per la presentazione della domanda.
«L’esecutivo – sottolinea il sindaco Marras- conferma anche con questa scelta la volontà di investire sulla cultura come strumento di crescita sociale ed economica. “Bosa Incantata – Il Castello delle Meraviglie” si candida a diventare un progetto capace di rafforzare l’identità cittadina, attrarre nuovi flussi turistici e valorizzare uno dei luoghi simbolo della città: il Castello dei Malaspina».