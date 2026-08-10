Non è passata in Consiglio la mozione al gruppo “Abbasanta Insieme” per il potenziamento del servizio di ludoteca estiva e l’estensione degli orari per agevolare le famiglie lavoratrici.

La maggioranza ha infatti ritenuto che l’attuale organizzazione risponda alle esigenze manifestate negli anni, pur confermando la disponibilità a valutare future rimodulazioni qualora emergesse una richiesta significativa.

L’opposizione aveva evidenziato «le criticità dell’attuale organizzazione con apertura dalle 9 alle 13, servizio di accoglienza limitato alla fascia 8.30–9 e chiusura dal 14 al 31 agosto. Da qui la richiesta di ampliare l’orario, anticipando l’ingresso alle 8 e prolungando l’uscita alle 14 per offrire un sostegno concreto. È inaccettabile che non si trovino risorse adeguate per incrementare il servizio».

A rispondere è stata l’assessora ai Servizi sociali Giulia Scanu, che ha ricordato come la ludoteca è attiva tutto l’anno, non solo d’estate, e che l’orario attuale deriva dall’esperienza maturata. «Siamo consapevoli dell’importanza di sostenere le famiglie ma gli interventi devono essere sostenibili e basati su una domanda reale e documentata».

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