Un nuovo servizio è attivo nell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano: Tutela del Paesaggio, per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate agli enti locali in accordo alla legge regionale numero 28 del 12 agosto 1998, e successive modifiche e integrazioni.

La competenza del servizio riguarda gli interventi e tutte le funzioni autorizzatorie e amministrative in materia paesaggistica espressamente delegate agli enti locali dalla normativa regionale vigente. In particolare le autorizzazioni paesaggistiche relative alle tipologie di intervento espressamente attribuite agli enti locali, le autorizzazioni paesaggistiche semplificate per gli interventi di lieve entità, gli accertamenti di compatibilità paesaggistica e gli ulteriori provvedimenti espressamente attribuiti agli enti locali dalla legislazione statale e regionale. Il servizio è attivo presso l’ufficio apposito nel Comune di Milis, dove ha sede l’Unione dei Comuni e serve

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email: tecnico@unionemontiferrualtocampidano.it

PEC: protocollo@pec.unionemontiferrualtocampidano.it

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