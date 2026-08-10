Sulla carta è Idea Deidda, per tutti invece è Ida. Pochi giorni fa, il sei agosto, è lei che a Solarussa ha spento cento candeline per festeggiare l'importante traguardo raggiunto. In suo onore una grande festa con dolci e palloncini, circondata dalla famiglia ma anche dagli amministratori.

Il primo cittadino Mario Tendas ha raggiunto l'abitazione della centenaria, in via Gramsci, per gli auguri e per darle un mazzo di fiori e una targa ricordo da parte della comunità.

«In questa ricorrenza così importante e significativa per il nostro paese desidero rivolgere a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità i migliori, i più sinceri ed affettuosi auguri alla signora Ida Deidda per il suo centesimo compleanno - ha commentato il primo cittadino - Festeggiare la signora Ida, attorniata dal calore e dall’affetto dei figli, Donato, Paolo e Nilde, dei nipoti e i pearenti è stato per me un autentico privilegio. Un momento storico, molto bello, piacevole e anche commovente».

Ida Deidda è rimasta orfana a soli 14 anni, insieme ai suoi sette fratelli. Dal suo matrimonio sono nati invece 5 figli. Per venti anni visse assieme alla sua famiglia in Germania, dove il marito lavorava. Per poi però tornare nel loro paese d'origine definitivamente. Ida è la seconda centenaria di Solarussa. C'è infatti anche Maria Giovanna Casu che ha 102 anni.

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