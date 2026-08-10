Si chiuderà nel segno del buonumore la prima edizione della rassegna “Albagiara Teatro”, nuova tappa del “Sardinia Teatro Festival”, che porta per la prima volta le notti di teatro sotto le stelle nel piccolo borgo dell'Alta Marmilla.

Giovedì 13 agosto, dalle 21.30, in piazza Mercato, l'ultimo appuntamento, proposto dai “Barbariciridicoli”, con protagonista Nicola Cancedda, che porterà in scena "Sardi e Salvi". Quello di Cancedda è un viaggio nella quotidianità sarda raccontata con ironia e affetto: personaggi presi in prestito dalla vita di tutti i giorni, situazioni in cui è impossibile non riconoscersi, parodie musicali riscritte in chiave isolana

Dopo lo spettacolo, come nei precedenti appuntamenti, si terrà "Gli artisti si raccontano", l'incontro dell’artista con il pubblico. L'ingresso è gratuito, grazie al sostegno dell'Amministrazione comunale e della Proloco di Albagiara, oltre che dell'Assessorato della Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

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