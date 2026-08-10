Ci sono i primi dati elaborati dal Comune relativi al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti avviato a giugno nelle località di Is Arutas e San Giovanni di Sinis.

I numeri corrispondenti al periodo a cavallo tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto confermano l'utilizzo intensivo ed efficiente dei due servizi. In questo arco temporale, l'Eco isola di Is Arutas ha registrato oltre 1.600 accessi, mentre l'Eco-Navetta di San Giovanni di Sinis ha superato i 600 utilizzi.

Secondo il Comune, si tratta di dati particolarmente significativi, considerata la forte affluenza turistica del periodo, e che testimoniano il concreto utilizzo e l'apprezzamento delle nuove modalità di gestione e conferimento da parte di cittadini, proprietari di seconde case e turisti. I numeri risultano ancora più significativi se letti insieme agli esiti della Customer Satisfaction: il servizio Eco-Navetta ha infatti registrato alti livelli di gradimento, con un voto medio complessivo che nei diversi campioni arriva fino a 9,82/10 e una soddisfazione specifica che raggiunge il 97%. I risultati confermano il forte apprezzamento da parte dell'utenza per un servizio che rappresenta una delle principali innovazioni introdotte per migliorare la gestione dei rifiuti e la qualità urbana nelle località costiere. Nel primo campione analizzato, il 100% degli intervistati ha dichiarato che l'Eco-Navetta contribuisce a mantenere San Giovanni di Sinis più pulito. Il voto medio complessivo è stato di 9,82 su 10.

Particolarmente significative anche le valutazioni relative ai singoli aspetti del servizio: la coerenza degli orari ha ottenuto 4,88/5, i tempi di attesa 4,82/5, la facilità di conferimento 4,82/5 e la cortesia degli operatori ha raggiunto un eccellente 4,94/5.

Le successive rilevazioni hanno confermato il trend positivo. Nel secondo campione, il 94,4% degli intervistati ritiene che il servizio contribuisca a mantenere San Giovanni di Sinis più pulito e ordinato e il 39;88,9% lo consiglierebbe ad amici o conoscenti, con un voto medio di 8,94/10.

Nel terzo campione, il 97% degli utenti ritiene che l'Eco-Navetta contribuisca alla pulizia e al decoro della località, mentre il 96,8% consiglierebbe il servizio.

Altro elemento di particolare rilievo riguarda gli abbandoni presso l'Ecoisola di Is Arutas. I controlli effettuati hanno evidenziato la presenza limitata di sacchetti abbandonati, con un massimo di 10 pezzi contemporaneamente rinvenuti.

«Questi risultati stanno dando ragione a una scelta innovativa e coraggiosa, benché economicamente più costosa, che sta consentendoci di gestire il problema dei cinghiali a San Giovanni di Sinis e in generale di riscontrare pochi abbandoni e una forte differenziazione dei rifiuti conferiti sia a San Giovanni che nella spiaggia di Is Arutas» - afferma il sindaco Andrea Abis.

«L'obiettivo dell'amministrazione era duplice: sperimentare un metodo per migliorare la qualità della raccolta differenziata nel litorale e, allo tempo, limitare gli abbandoni nei luoghi dallo straordinario valore ambientale e turistico come San Giovanni di Sinis e Is Arutas - aggiunge l'assessore all'Ambiente e Servizio rifiuti Carlo Carta - Un ringraziamento va alla ditta e agli operatori che ogni giorno garantisce il funzionamento del servizio e a tutti gli utenti che hanno

scelto di collaborare e di utilizzare correttamente le nuove modalità di conferimento».

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