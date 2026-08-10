Da martedì 11 agosto, dopo uno stop di alcuni giorni per il trasferimento nei nuovi locali, saranno riavviate le attività della sede territoriale di Bosa, della Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

La nuova sede è collocata in contiguità con il Consultorio, nello stabile dell’Ospedale Mastinu, che ospita anche la Casa della Comunità, in via Pischedda.

Lo staff della Neuropsichiatria Infantile di Bosa è composto da due neuropsichiatri infantili, due psicologhe, un assistente sociale e una logopedista.

«Il trasferimento è stato pensato per poter offrire un’assistenza migliore alle famiglie di tutto il territorio, nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale in continuità con la Casa della Comunità, che rappresenta il fulcro di questa riorganizzazione», ha spiegato la direttrice

generale della Asl 5 Grazia Cattina.

Per contattare il Servizio si può scrivere una mail a npia.bosa@asloristano.it, mentre per le richieste di primo accesso: accettazione.npiabosa@asloristano.it Ricordiamo il numero di telefono della sede di NPIA di Oristano per eventuali informazioni: 0783/317900, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.

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