Nuovo traguardo per la diciottenne di Paulilatino Melissa Floris. Sabato notte nella suggestiva cornice di piazza Italia a Sassari, ha conquistato la fascia di Miss Miluna Sardegna, che di fatto le dà accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia. Quello di Sassari, in attesa della finalissima del 29 agosto a Oristano, era uno degli appuntamenti più importanti del percorso di Miss Italia nell’Isola. Melissa, che ha alle spalle già altri successi, si gode questo nuovo importante traguardo e intanto sogna un futuro da medico. Per lei la partecipazione a Miss Italia ha anche un significato profondamente affettivo: sin da bambina coltivava infatti il sogno di prendere parte al concorso, una passione che condivideva con il nonno e che oggi, con la conquista di un importante titolo regionale, assume un valore ancora più speciale.

Diverse le concorrenti che hanno raggiunto Sassari da varie località della Sardegna con l’obiettivo di conquistare la fascia di Miss Miluna Sardegna 2026, titolo che rappresenta una tappa di particolare prestigio all’interno del concorso. Nel corso della serata è stata inoltre assegnata la fascia di Miss Città di Sassari a Elisa Zucchi, 21 anni, laureata in Comunicazione, che prosegue così il proprio cammino nel concorso. Particolarmente significativo è stato l’intervento dell’assessora alla Cultura del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni, che si è rivolta alle concorrenti invitandole a credere nei propri sogni e a perseguirli con determinazione, senza mai trascurare l’importanza dello studio e della formazione.

Un messaggio rivolto alle giovani affinché continuino a investire su se stesse e sulla costruzione del proprio futuro, facendo delle proprie aspirazioni un obiettivo da raggiungere con impegno e consapevolezza. Soddisfazione è stata espressa anche dalla referente regionale di Miss Italia in Sardegna, Marcella Piano, che ha sottolineato il valore umano del percorso che il concorso sta portando avanti nell’Isola: «Sono molto soddisfatta del percorso che con Miss Italia sto portando avanti in Sardegna. Tappa dopo tappa ho l’opportunità di confrontarmi con tante ragazze provenienti da ogni parte dell’Isola e di scoprire giovani che, oltre alla bellezza, dimostrano intelligenza, preparazione e determinazione. Ognuna di loro porta con sé sogni, progetti, studio e aspirazioni. Miss Italia diventa così un’esperienza che procede di pari passo con la loro vita e con il futuro che stanno costruendo. Conoscere le loro storie e accompagnarle in questo percorso è uno degli aspetti più belli del mio lavoro». Archiviato l’appuntamento sassarese, il percorso di Miss Italia Sardegna 2026 entra ora nella sua fase conclusiva. Tutte le finaliste regionali si preparano infatti al grande appuntamento di sabato 29 agosto in Piazza Eleonora d’Arborea ad Oristano per la finalissima regionale di Miss Italia Sardegna 2026.

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