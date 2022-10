La circonvallazione nord-ovest di Oristano che da via Campanelli-arriva in viale Repubblica per fare capolinea nel retro dell’ospedale San Martino va a rilento.

Per chiuderla dopo vent’anni di tira e molla, espropri e contestazioni, ricorsi e controricorsi, molti stop e altrettante ripartenze manca ancora la rotonda che da viale Repubblica indirizzi il traffico per Torregrande, il San Martino e il centro città.

Questioni di soldi, all’appello mancano 500 milioni in parte per la revisione dei prezzi e perché, spiegano in Comune, gli espropri erano stati contabilizzati per una certa cifra che a conti fatti si è dimostrata insufficiente.

Il palazzo degli Scolopi, che in bilancio non dispone di quei soldi, si è rivolto alla Regione certo di poterli ricevere. A complicare il tutto anche un chiosco in legno, amovibile, autorizzato dal Comune per il noleggio delle bici, che va spostato per poter realizzare la rotonda.

Il privato e il Comune stanno discutendo per trovare l’accordo che però finora non c’è stato.

Aspettando il finanziamento regionale non c’è tutta questa fretta, in fondo anno in più anno in meno per un progetto che rischia di scivolare nel quarto di secolo poco conta.



