Il Comune di Villa Verde ha pubblicato un bando per la concessione di ausili finanziari per la promozione dell’attività sportiva tra la popolazione, per l’anno 2026. L’intervento è finalizzato a favorire la pratica sportiva come strumento di promozione del benessere psicofisico, di socializzazione e di inclusione, nonché a garantire una maggiore accessibilità alle attività sportive. L’ente ha deciso di stanziare una somma complessiva di 3mila euro, destinando alle persone un contributo nella misura massima di 20 euro mensili per la frequenza individuale ad attività sportive, nella stagione 2026, presso le strutture sportive del territorio. Le richieste potranno essere presentate entro il 5 novembre, compilando i moduli predisposti dal Comune, reperibili nel sito dell’ente o presso l’Ufficio amministrativo.

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