Sabato 7 novembre, a Curcuris, verrà inaugurata la piazza intitolata a Giuseppe Sanna, pittore originario del paese. Un momento di festa per tutta la comunità, che vedrà restituita al paese un’area un tempo degradata.

L’intervento di riqualificazione riguarda la zona compresa tra via Beata Vergine Assunta e vico Caudela e ha visto la realizzazione di una piazza qualificata come area servizi e rispettosa dei caratteri storici del contesto in cui si inserisce. La piazza sarà intitolata a Giuseppe Sanna, pittore nato a Curcuris nel 1936, che ha portato con sé il legame con il paese d’origine lungo il proprio percorso artistico, tra Roma, Milano e Firenze, prima di tornare in Sardegna, a Terralba. A confermare il legame con il paese natale, da ricordare che a Curcuris promosse una mostra di pittura che, per oltre quindici anni, animò la comunità e il territorio della Marmilla, richiamando artisti dalla Sardegna e da fuori. “Con questa piazza – commenta il sindaco Raffaele Pilloni - restituiamo alla comunità uno spazio accogliente, nel rispetto della storia del nostro paese. Dedicarla a Giuseppe Sanna significa riconoscere il valore del suo percorso artistico e del contributo che ha dato alla vita culturale di Curcuris e del territorio”.

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