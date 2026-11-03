Avvisati e mezzo salvati. Il Comune di Santa Giusta invita la popolazione a iscrivere all'anagrafe canina nazionale tutti i cani di proprietà presenti sul territorio. Un appello a chi ancora non ha regolarizzato la posizione del proprio cane.

«Si ricorda che i proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l’iscrizione del loro cane all’anagrafe canina entro i primi mesi di vita dell’animale, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione - si legge in una nota del Comune - L’applicazione del microchip e la relativa registrazione all’anagrafe canina verranno eseguite gratuitamente dai veterinari della Asl». La modulistica per presentare l’istanza è disponibile presso l’Ufficio protocollo e sul sito internet del Comune. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire entro il 10 novembre 2026. «Si ricorda che è obbligatorio dotare i cani di microchip, ad eccezione di quelli già identificati mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina - dicono dal Comune - In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione di 172,15 euro». Le date e i luoghi in cui verranno eseguiti gli interventi verranno comunicati dopo la loro fissazione in accordo con il Servizio Veterinario della Asl. L’ufficio competente per la gestione del procedimento è quello della Polizia Locale.

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