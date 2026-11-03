Proseguono gli incontri istituzionali del nuovo questore di Oristano, Pino Scrivo, che ieri ha preso ufficialmente possesso del suo incarico. Dopo l’insediamento, il primo confronto con il sindaco Massimiliano Sanna, che lo ha ricevuto a palazzo Campus Colonna per un incontro dedicato ai temi della sicurezza e della collaborazione tra istituzioni.

Il primo cittadino ha rivolto al nuovo questore il benvenuto della città e gli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza di un rapporto costante e concreto tra Comune e Questura. Al centro del colloquio la sicurezza urbana, la prevenzione e il presidio del territorio, con particolare attenzione alle esigenze della comunità e alla tutela dei cittadini.

Sanna ha espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata da Scrivo, auspicando che la collaborazione tra le due istituzioni possa proseguire e rafforzarsi. Un coordinamento ritenuto fondamentale per garantire sicurezza, legalità e qualità della vita.

Il nuovo questore ha ringraziato il sindaco per l’accoglienza, assicurando la propria disponibilità a instaurare un rapporto di proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e il massimo impegno nello svolgimento del nuovo incarico al servizio della comunità provinciale.

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