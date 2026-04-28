C’è anche un sardo tra le nove persone coinvolte in un’inchiesta sulla diffusione di materiale pedopornografico online. Si tratta di un uomo dell’Oristanese.

Stamattina la Polizia ha effettuato perquisizioni in diverse città italiane: il bilancio è di tre persone arrestate, sei denunciate e nove perquisizioni domiciliari.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, è frutto di una operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo), che hanno operato infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali.

L’attività è iniziata nel 2024 e ha consentito di monitorare i canali di distribuzione del materiale. Tra i vari filmati ne circolavano anche alcuni con abusi sessuali su bambini in tenera età.

La collaborazione con l’Fbi ha consentito agli investigatori di individuare le nove persone ora indagata per detenzione e divulgazione di materiale illecito.

Un settantenne con precedenti analoghi è stato arrestato nel Bellunese, in manette anche un 63enne nìdel Mantovano e un 28enne della provincia di Como. Detenevano migliaia di file realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Sei le persone denunciate in stato di libertà, tutte di età compresa tra i 30 e i 70 anni e residenti nelle province di Oristano, Bari, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone.

.Nelle perquisizioni impiegati una cinquantina di operatori specializzati dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia.

(Unioneonline/L)

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