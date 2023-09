Fa tappa nel Comune di Pau l'iniziativa “Open Your Mine”, ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, in collaborazione con l’amministrazione comunale e i gestori dei siti e delle strutture a valenza geomineraria, antropologica, naturalistica e ambientale.

L’obiettivo è la promozione dei territori del Parco in chiave innovativa e sostenibile. La giornata sarà dedicata all’ossidiana, definito “oro nero” del Monte Arci.

«Un momento importante – commenta la sindaca, Alessia Valente - che ci permetterà di ribadire il valore unico delle officine preistoriche di lavorazione dell'ossidiana, in pochissimi casi mediterranei rappresentate con altrettanta rilevanza ed estensione. A Pau è possibile confrontarsi con una tale ricchezza di testimonianze di suo sfruttamento da parte delle popolazioni neolitiche e delle complesse fasi di lavorazione».

Il programma prevede visite al Museo dell’Ossidiana, aperto gratuitamente in via straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, e al Parco dell’Ossidiana, in cui sono previste attività di trekking nelle aree boschive (partenza alle 9) con la presenza di guide escursionistiche e una guida del Museo dell’Ossidiana.

Per il trekking è prevista una camminata conoscitiva nel bosco e nelle parti archeologiche presenti al suo interno, la degustazione di prodotti locali (nella pausa pranzo), la visita all’area archeologica di “Fustiolau” (dedicata alle tecniche di scheggiatura dell’ossidiana in preistoria) e, infine, la visita al Museo.

«Ringrazio – conclude la sindaca – il parco geominerario che ha finanziato l’evento riconoscendo a Pau l’importanza delle straordinarie testimonianze residue di antichissime attività manifatturiere».

