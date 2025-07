Proseguono, a Masullas, gli incontri con “Disegniamo Masullas”. Venerdì 25 luglio, alle 18.30, nella Sala Consiliare, il nuovo laboratorio di mappatura partecipata. Dopo il grande successo riscosso il 9 luglio scorso, il Comune ha deciso di replicare l’iniziativa con un terzo incontro. Un percorso promosso dal Comune, in collaborazione con Sardarch, spin off dell’Università degli Studi di Cagliari, che accompagna l’amministrazione nella redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i cittadini e costruire insieme una visione condivisa del futuro del paese.

«Il nuovo incontro – spiega Nicolò Fenu, presidente di Sardach - riproporrà il format del laboratorio itinerante in cui i partecipanti esploreranno il centro abitato per individuare e mappare punti di interesse, criticità e luoghi significativi per la comunità. È un’occasione preziosa per raccogliere percezioni, bisogni e proposte direttamente dal territorio, contribuendo in modo concreto alla costruzione del nuovo PUC”. Prosegue Ennio, Vacca, sindaco: “Per noi, come amministrazione comunale – sottolinea - è fondamentale coinvolgere la comunità per comprenderne bisogni, necessità e proposte, e poter così costruire insieme una visione condivisa e partecipata del futuro di Masullas».

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. Nuovi appuntamenti sono previsti poi a settembre.

