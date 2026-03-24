Ci vorranno oltre sette milioni di euro per riqualificare l’area delle ex casermette militari a Paulilatino, ma il progetto per il paese è troppo importante per rinunciarci. Si procederà quindi per lotti, facendo conto al momento delle somme a disposizione dell’Amministrazione: 800 mila euro concessi tempo fa dalla Regione (la convenzione è dell’agosto 2024), oltre i 600 mila già impiegati per spostare all’ingresso del paese il galoppatoio. Con le somme ancora disponibili da quel primo finanziamento si stanno completando le opere di urbanizzazione (fogne, strade ed illuminazione) dell’area degli ex capannoni militari. Intanto, nei giorni scorsi, la Giunta guidata dal sindaco Domenico Gallus ha licenziato lo studio di fattibilità generale dell’intervento. Fa riferimento ad un’area di superficie pari a circa 42.500 mq. Ora a febbraio, il professionista incaricato, l’architetto Francesco Giuseppe Sanna, ha presentato lo studio di fattibilità generale che prevede una spesa di poco più di 7 milioni e 300 mila euro per realizzare la recinzione dell’area dell’ex galoppatoio e del nuraghe, un’area attrezzata per il gioco ed il tempo libero, rivolta ai bambini, spazio multifunzionale immerso nel verde, destinato a eventi culturali, spettacoli, incontri pubblici. Previsto anche un piccolo bosco urbano, un’area dedicata alle attività sportive e ricreative per tutte le età.

Ed ancora la demolizione della ex scuola materna, la valorizzazione del nuraghe Putzu Pili, la riqualificazione della piazza Rinascita e il recupero del fabbricato capannone ex casermette adiacente la piazza da destinare a edificio polifunzionale. Interventi anche su viabilità, marciapiedi e sottoservizi. La scelta, viste le risorse al momento a disposizione, è quella di procedere per lotti. “Si intende dare priorità agli ambiti di intervento riguardanti la realizzazione della recinzione dell’area dell’ex galoppatoio e del nuraghe, la realizzazione dell’area giochi attrezzata per il gioco ed il tempo libero rivolta ai bambini, la realizzazione della passeggiata principale del parco urbano”, chiariscono dalla Giunta. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Serafino Oppo aggiunge: “Dopo che siamo rientrati nelle proprietà del comparto stiamo mettendo mano agli interventi, ora stiamo posando la prima pietra”. Restano da reperire le altre somme. Il Comune ha già partecipato ad un bando per i fondi della montagna, chiedendo un milione di euro. Intanto con questo primo lotto si renderà fruibile una parte del parco. E dal Comune sperano che già entro quest’anno inizi a vedersi qualcosa.

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