Restano molto gravi le condizioni di Raffaele Manca, ex sindaco del paese, ex consigliere regionale e parlamentare, vittima giovedì di un grave incidente mentre era alla guida di un trattore nelle campagne di Domusnovas Canales, frazione di Norbello.

È in prognosi riservata, ricoverato in Rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove giovedì pomeriggio è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso per un grave trauma cranico. Da quello che si è appreso, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, mentre rientrava dalla campagna verso il centro abitato percorrendo una strada vicinale, a causa di un’improvvisa sterzata, il mezzo si è ribaltato.

Fortunatamente Raffaele Manca, ottant’anni da compiere a giugno, non è rimasto schiacciato, ma è stato sbalzato a terra, perdendo i sensi. A casa lo aspettavano per pranzo ma, non vedendolo rincasare, i familiari hanno raggiunto la frazione di Domusnovas Canales, trovandolo riverso a terra e facendo subito scattare la richiesta di soccorso.

Manca è stato sindaco di Norbello dal 1970 al 1992. Dal 1990 al 1995 è stato in Regione e poi ha ricoperto il ruolo di parlamentare dal 1994 al 1996, eletto alla Camera. Sempre molto impegnato nel sociale, da diversi anni è alla guida del Comitato nato in difesa dell’ospedale e della sanità nel territorio, con cui porta una dura battaglia per la salvaguardia del Delogu e dei servizi sanitari. Fa inoltre parte del Gruppo storico medievale di Norbello. Adesso è da tempo al lavoro per un progetto di valorizzazione del sito archeologico di Castel di Sella e della chiesetta di Santa Vittoria, vicini al luogo in cui si è verificato l’incidente.

Tempo fa aveva acquistato i terreni e da circa un anno il trattore che stava conducendo giovedì. In questo tempo ha portato avanti la bonifica del terreno e la piantumazione di alberi in modo da valorizzare il sito che in diverse occasioni ha ospitato le rappresentazioni proposte dal Gruppo storico medievale. Adesso non solo la comunità di Norbello, ma tutto il territorio vive ore di apprensione per Raffaele Manca, sempre pronto a spendersi per la collettività.

